Председатель ОБСЕ ожидает от саммита "нормандской четверки" позитивных перемен

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Процесс мирного урегулирования в Донбассе имеет серьезные шансы получить сильный позитивный импульс по итогам саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря в Париже. Об этом в четверг после первого дня работы в Братиславе Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил ТАСС действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

Он сообщил, что уже встретился с коллегами из России и Украины. С Сергеем Лавровым и Вадимом Пристайко дипломат в первую очередь обсуждал повестку предстоящего саммита.

"Я призвал обе стороны направить из Парижа сильный импульс, который бы подтвердил, что происходящий процесс [мирного урегулирования в Донбассе] развивается позитивно и набирает обороты. Чтобы этот импульс подтвердил, что происходят серьезные шаги в реализации минских соглашений, то есть подтвердил то, что еще год назад невозможно было представить, - подчеркнул Лайчак. - Оба партнера (Лавров и Пристайко - прим. ТАСС) меня заверили, что направляются в Париж очень хорошо подготовленными. Они заверили, что постараются, чтобы этот саммит стал успешным. В этом заинтересованы все".

Контакты по линии МИД

Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Лавровым и Пристайко, так как вопрос Украины является приоритетом работы Словакии в ОБСЕ. "На каждой встрече мы даем оценку, как далеко в деле урегулирования мы продвинулись от предыдущей нашей встречи. Для меня было важно, чтобы мы уяснили, какие у каждой из сторон ожидания от предстоящего саммита в нормандском формате", - отметил Лайчак.

Украинцам не следует ставить под сомнение "Минск"

Лайчак также напомнил о безальтернативности минских соглашений. "На Украине сейчас есть люди, которые ставят их под сомнение, которые обвиняют президента Владимира Зеленского в капитуляции, но это совсем не так. Это полностью не соответствует действительности. Не существует лучшего пути для восстановления территориального единства Украины, чем выполнение Минских соглашений", - подчеркнул дипломат.

За прошедший год, по словам председателя ОБСЕ, значительно улучшился политический климат на Украине. Ее граждане стали чувствовать себя более безопасно и комфортно. От линии соприкосновения в Донбассе отведена тяжелая техника, ликвидированы минные поля, происходит обмен пленными, а в Станице Луганская при активном содействии ОБСЕ отремонтирован пешеходный мост.