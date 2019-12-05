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СМИ: и.о. президента Боливии не будет участвовать в выборах нового главы государства

По данным газеты EL DEBER, переходное правительство "не будет поддерживать никого из кандидатов", и после проведения выборов сложит свои полномочия

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 декабря. /ТАСС/. Временный президент Боливии Жанин Аньес не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах нового главы государства. Об этом сообщила в четверг газета EL DEBER со ссылкой на руководителя президентской администрации Йерко Нуньеса.

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Как уточняет газета, политик также заявил, что переходное правительство "не будет поддерживать никого из кандидатов", и после проведения выборов сложит свои полномочия. Ранее во вторник о своем намерении претендовать на высший государственный пост в Боливии объявил экс-президент Боливии Карлос Меса, представляющий правоцентристскую коалицию "Гражданское сообщество".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и. о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.

В конце ноября парламент Боливии принял закон, который предусматривает отмену результатов прошедших 20 октября выборов и проведение новых с другим составом Высшего избирательного суда. На прошлой неделе экс-глава администрации президента Боливии Херсес Хустиниано заявил, что голосование пройдет в середине марта.

Теги
БоливияАньес, Жанин
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