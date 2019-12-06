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СМИ: посла Ливии в Афинах объявили персоной нон грата из-за меморандума с Турцией

Ливийскому дипломату назначили срок, в который он должен покинуть Грецию

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Посол Ливии в Афинах объявлен персоной нон грата из-за подписанного Ливией с Турцией меморандума по разграничению морских зон. Об этом сообщила в пятницу газета Ethnos со ссылкой на правительственный источник.

МИД Греции ранее дал срок послу Ливии представить до пятницы текст данного меморандума, что он не сделал. Глава ливийского диппредставительства посетил в пятницу утром греческий МИД, где ему объявили, что он является персоной нон грата, и назначили срок, к которому он должен покинуть страну.

Официального сообщения на этот счет из МИД Греции пока не поступало. Имя и фамилия посла не уточняются.

Греция резко отреагировала на подписанный Турцией и Ливией двусторонний меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между ними. Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил в понедельник, что посол Ливии будет объявлен персоной нон грата и выслан из Греции, если не представит до пятницы текст этого документа.

В минувший четверг в МИД Греции вызывали турецкого посла в Афинах Бурака Озугергина для получения объяснений в отношении этого меморандума. В понедельник официальный представитель МИД Греции Александрос Генниматас заявил, что Турция хочет лишить прав на морские зоны Крит, Родос и другие греческие острова с помощью заключенного с Ливией двустороннего меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон, но это соглашение, которое с ливийской стороны подписал глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж, лишено международной законности.

Теги
ТурцияГрецияЛивия
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