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СБ ООН 19 декабря обсудит действия Ирана в контексте нераспространения ядерного оружия

Постпред США при ООН Келли Крафт отметила, что у Вашингтона есть много возможностей для того, чтобы оказать влияние на Тегеран

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 19 декабря обсудит действия Ирана в контексте нераспространения ядерного оружия. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции постпред США при ООН Келли Крафт. В декабре в Совбезе председательствуют США.

"19 декабря в Совете Безопасности состоится брифинг по проблемам нераспространения применительно к тем вызовам, которые возникают в связи с политикой Ирана, - сказала она. - Это даст возможность продемонстрировать приверженность Совета Безопасности выполнению резолюции 2231, в особенности в свете продолжающихся действий Ирана в нарушение положений этой резолюции".

По словам Крафт, "в распоряжении США имеется много возможностей для того, чтобы оказать влияние на Иран". "Они не изменили своей политики, - продолжала она. - Они продолжают вмешиваться в ситуацию в Йемене, в Сирии, по всему региону". "Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для того, чтобы оказать воздействие на власти Ирана", - добавила она.

В 2015 году постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия выработали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

8 мая 2018 года США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. К настоящему моменту власти Ирана перешли уже к третьему по счету сокращению своих обязательств по сделке.

Теги
СШАИранКрафт, Келли
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