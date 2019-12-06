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Высылка из Германии сотрудников российского посольства

Париж выразил солидарность с Берлином в связи с высылкой российских дипломатов

Ранее МИД Германии сообщил о высылке из страны двух сотрудников посольства России из-за недостаточного, по мнению Берлина, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Франция выражает солидарность с властями ФРГ в связи с их решением выслать двоих сотрудников посольства РФ после убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом в пятницу на брифинге заявил представитель Елисейского дворца.

"Мы приняли к сведению решение Германии, мы его понимаем и солидарны с ними [властями Германии]. Мы ждем, что германские власти в случае необходимости попросят европейских партнеров принять меры. Пока этого не было. В других обстоятельствах Франция выслала бы российского дипломата", - сказал он.

В среду МИД ФРГ сообщил о высылке из страны двух сотрудников посольства РФ в ФРГ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (проживал в ФРГ под именем Торнике К.). Генпрокуратура, ведущая расследование убийства, заявила о том, что "есть достаточные фактические основания полагать, что убийство было осуществлено либо по указанию государственных инстанций Российской Федерации, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к происшедшему в Берлине. 40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, им стал 49-летний гражданин России.

Теги
ГерманияРоссияФранцияВысылка из Германии сотрудников российского посольства
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