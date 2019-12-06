В СЕ рекомендовали Украине отложить вступление в силу закона о государственном языке

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рекомендовала Украине отложить вступление в силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" до подготовки закона о нацменьшинствах. Об этом говорится в распространенном в пятницу международной организацией коммюнике.

"Эксперты СЕ призывают Украину без промедления подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до этого времени выполнения статей закона о языке, который уже принят", - отметили там. В документе, подготовленном комиссией, отмечается, что для того, "чтобы языковой вопрос не стал источником межэтнической напряженности на Украине, крайне важно добиться соответствующего баланса в языковой политике".

При этом, как утверждается в коммюнике, представители комиссии, с учетом "особого места русского языка на Украине, а также притеснения украинского языка в прошлом", полностью осознают "необходимость содействия использованию украинского языка в качестве государственного".

"Венецианская комиссия также приветствует тот факт, что в ряде областей закон о государственном языке предусматривает использование языков меньшинств параллельно с государственным языком, ссылаясь на предполагаемый закон о меньшинствах, - отмечается в документе. - Однако закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя его следовало бы разработать одновременно с законом о государственном языке, чтобы с самого начала обеспечить необходимый баланс".

"Властям предлагается пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о меньшинствах в консультации со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов", - подчеркнули эксперты.

Конкретные предложения

Как отметили в Венецианской комиссии, в частности "властям следует рассмотреть вопрос об отмене предусмотренного законом о языке механизма жалоб и санкций или, по крайней мере, о его строгом ограничении публичной сферой и в самых крайних случаях". "Если этот механизм будет сохранен, то положения о санкциях не должны применяться до принятия закона о меньшинствах и пересмотра закона о государственном языке", - подчеркнули там.

Эксперты также рекомендуют "исключить статью, устанавливающую ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах".

Помимо этого, "Венецианская комиссия предлагает законодателям снизить квотные требования к украинскому языковому контенту, установленные законом о государственном языке для телерадиовещателей". "Кроме того, комиссия отмечает, что частным сторонам должно быть разрешено использовать язык меньшинства между собой, в том числе когда он виден и слышен другими в общественных местах", - говорится в коммюнике.

"Возможность распространения материалов избирательной кампании на языках, отличных от украинского, не должна ограничиваться районами компактного проживания меньшинств, - продолжили представители комиссии. - Закон должен предусматривать четкие исключения для использования языков, отличных от украинского, в чрезвычайных ситуациях (например, при общении со спасательными службами, такими как полиция, пожарные, персонал больниц и т. д.)".

Кроме того, комиссия считает, что необходимо отменить положения, которые "требуют, чтобы печатные средства массовой информации на языке меньшинства публиковались одновременно на украинском языке в один и тот же день". "Положение о том, что все географические названия и топонимы должны быть исключительно на украинском языке, а также другие положения закона должны быть пересмотрены", - заключили эксперты.

О принятии закона

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

В новость были внесены изменения (18:45 мск) - добавлены подробности.