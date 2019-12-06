В ЕС заявили, что Иран должен приложить усилия для выполнения обязательств по СВПД

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Европейский союз признает, что Иран соблюдал свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в течение 14 месяцев с момента выхода из него США, и считает, что Тегеран должен продолжить выполнение этих обязательств в дальнейшем во избежание эскалации ситуации. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, под председательством которой в Вене состоялось заседание Совместной комиссии по СВПД с участием Ирана и международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция).

"Участники признали соблюдение Ираном своих ядерных обязательств в течение 14 месяцев после прискорбного выхода США из соглашения и возобновления санкций США, которые не позволили Ирану воспользоваться всеми преимуществами. Участники напомнили, что СВПД является многосторонним достижением и ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения. В этой связи была выражена серьезная обеспокоенность из-за событий, а именно недавних шагов в отношении выполнения обязательств Ирана в рамках СВПД", - сказано в заявлении.

Участники встречи также подчеркнули ключевое значение эффективного осуществления ядерного соглашения всеми сторонами и принятия усилий для его дальнейшего сохранения. Кроме того, стороны призвали Иран предпринять все необходимые шаги для полного выполнения его обязательств в рамках СВПД и избежать дальнейшей эскалации ситуации, чтобы сохранить экономическую выгоду ядерной сделки для Ирана.

В центре внимания участников проходившего в пятницу заседания Совместной комиссии по СВПД были шаги Тегерана по сокращению обязательств в рамках сделки (предыдущий этап пришелся на начало ноября, следующий ожидается в начале января), реализация проекта перепрофилирования центра обогащения урана в Фордо в научный центр, новые санкции США против иранской ядерной программы, которые вступают в силу 15 декабря. Россию на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.