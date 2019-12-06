Трамп обсудил с саудовским королем стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы обсудить инцидент со стрельбой на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в штате Флорида. Об этом американский лидер сообщил в пятницу в Twitter.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис подтвердил, что стрельбу открыл подданный королевства.

"Король Саудовской Аравии только что позвонил мне, чтобы выразить соболезнования и передать соболезнования семьям и друзьям бойцов, которые погибли или пострадали в результате атаки <...> Король сказал, что саудовский народ возмущен варварскими действиями стрелка", - написал глава Белого дома. По его словам, король также подчеркнул, что действия нападавшего "ни в коей мере не отражают чувства подданных Саудовской Аравии, которые любят американский народ".

Ранее шериф полиции округа Эскамбиа в штате Флорида Дэвид Морган заявил, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы погибли три человека, восемь ранены. Неизвестный, открывший стрельбу, был убит сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия.