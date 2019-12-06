ЕС поддержал необходимость сохранения проектов на объектах в Араке и Фордо

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Европейский союз приветствует усилия партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в деле реализации проектов на ядерных объектах в Араке и Фордо. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, под председательством которой в Вене состоялось заседание Совместной комиссии по СВПД с участием Ирана и международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция).

"Участники подтвердили решительную поддержку и коллективную ответственность за продолжение реализации ключевых проектов ядерного нераспространения, которые являются неотъемлемой частью СВПД. Они приветствовали продолжающиеся усилия сопредседателей рабочей группы по объекту в Араке - Китая и Великобритании - для продвижения проекта модернизации Арака. Они приняли к сведению последние события, касающиеся объекта в Фордо, и выразили решительную поддержку усилиям России для продолжения реализации проекта по стабильным изотопам", - сказано в заявлении.

Тегеран, согласно СВПД, обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил о том, что Тегеран возобновит работы по обогащению урана и приостановит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства перед Ираном.

Россия вела работы с Ираном в совместном проекте перепрофилирования ядерного объекта в Фордо в центр ядерных исследований. 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо. США заявили о намерении 15 декабря ввести санкции в отношении объекта, в связи с чем "Росатом" заявил о приостановке работ на нем.

В центре внимания участников проходившего в пятницу заседания Совместной комиссии по СВПД были шаги Тегерана по сокращению обязательств в рамках сделки (предыдущий этап пришелся на начало ноября, следующий ожидается в начале января), реализация проекта перепрофилирования центра обогащения урана в Фордо в научный центр, новые санкции США против иранской ядерной программы, которые вступают в силу 15 декабря. Россию на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.