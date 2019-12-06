{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

ЕС поддержал необходимость сохранения проектов на объектах в Араке и Фордо

Участники заседания Совместной комиссии по СВПД также поддержали усилия России для продолжения реализации проекта по стабильным изотопам

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Европейский союз приветствует усилия партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в деле реализации проектов на ядерных объектах в Араке и Фордо. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, под председательством которой в Вене состоялось заседание Совместной комиссии по СВПД с участием Ирана и международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция).

"Участники подтвердили решительную поддержку и коллективную ответственность за продолжение реализации ключевых проектов ядерного нераспространения, которые являются неотъемлемой частью СВПД. Они приветствовали продолжающиеся усилия сопредседателей рабочей группы по объекту в Араке - Китая и Великобритании - для продвижения проекта модернизации Арака. Они приняли к сведению последние события, касающиеся объекта в Фордо, и выразили решительную поддержку усилиям России для продолжения реализации проекта по стабильным изотопам", - сказано в заявлении.

Тегеран, согласно СВПД, обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил о том, что Тегеран возобновит работы по обогащению урана и приостановит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства перед Ираном.

Россия вела работы с Ираном в совместном проекте перепрофилирования ядерного объекта в Фордо в центр ядерных исследований. 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо. США заявили о намерении 15 декабря ввести санкции в отношении объекта, в связи с чем "Росатом" заявил о приостановке работ на нем.

В центре внимания участников проходившего в пятницу заседания Совместной комиссии по СВПД были шаги Тегерана по сокращению обязательств в рамках сделки (предыдущий этап пришелся на начало ноября, следующий ожидается в начале января), реализация проекта перепрофилирования центра обогащения урана в Фордо в научный центр, новые санкции США против иранской ядерной программы, которые вступают в силу 15 декабря. Россию на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
Реклама на ТАСС
Саммит "нормандской четверки" в Париже
Зеленский заявил, что настроен на конкретный результат на встрече с Путиным
По словам украинского президента, он хочет привезти в Киев понимание того, что все "хотят постепенно завершить эту трагическую войну"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС