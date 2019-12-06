Моралес заявил, что данные доклада ОАГ говорят о его победе на выборах в октябре

ТАСС, 6 декабря. Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что представленный Организацией американских государств (ОАГ) доклад по нарушениям на всеобщих выборах в южноамериканской стране свидетельствует о том, что он одержал победу в первом туре, а организация причастна к государственному перевороту. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в Twitter.

"Доклад ОАГ выявил 226 протоколов с нарушениями. Даже если вычесть голоса за "Движение к социализму" [сторонники Моралеса] из этих протоколов, разрыв в результатах останется выше 10%. Единственное мошенничество было со стороны ОАГ, соучастницы государственного переворота для приведения к власти правительства де-факто, - написал политик. - Закон предусматривает, что при наличии нарушений голосование должно быть проведено повторно. Наша победа в первом туре была украдена".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.