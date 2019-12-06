Лидер лейбористов пообещал вернуть в Великобританию социализм

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что социализм доказал свою эффективность, именно поэтому его партия в случае прихода к власти попытается создать государство, основанное на социалистических принципах. Об этом он заявил во время предвыборных теледебатов с премьер-министром и лидером правящей Консервативной партии Борисом Джонсоном. Последние дебаты перед намеченными на 12 декабря досрочными парламентскими выборами прошли в пятницу на телеканале Би-би-си.

"Социализм, когда он осуществляется демократическим способом, в этой стране, в Скандинавии и в других местах улучшил жизненные стандарты самых бедных слоев населения", - сказал Корбин. В качестве примера он привел лейбористское правительство Клемента Эттли (1945-1951), которое, провозгласив принцип государства "всеобщего благоденствия", национализировало угольную, сталелитейную, газовую промышленность, перевело под контроль государства железные дороги, электроэнергетический сектор, создало Национальную систему здравоохранения. "Наше лейбористское правительство сделает это снова", - пообещал Корбин, предвыборный манифест которого также предусматривает масштабную программу национализации.

Премьер-министр Борис Джонсон в свою очередь выступил в защиту капитализма. "Я сказал бы, что объединяющий всю страну подход Консервативной партии, который признает жизненную важность динамичной рыночной экономики, - единственная возможность оплачивать фантастические общественные услуги и помогать самым бедным и нуждающимся членам нашего общества. Атаки на капитализм совершенно бессмысленны", - сказал Джонсон.

Консервативное правительство меньшинства во главе с Джонсоном добилось проведения досрочных выборов в Палату общин британского парламента, чтобы вывести из тупика ситуацию с Brexit. Выход Соединенного Королевства из ЕС был отложен до 31 января 2020 года, так как Джонсону не удалось в короткий срок провести через Палату общин достигнутое с Брюсселем соглашение об условиях "развода" сторон.

По последним опросам общественного мнения, консерваторы опережают лейбористов на 9-12 процентных пунктов.