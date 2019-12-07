Глава комитета Конгресса пообещал выполнить "священный долг" по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил в пятницу, что отказ Белого дома участвовать в слушаниях в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа не помешает демократам исполнить этот "священный конституционный долг". Так законодатель прокомментировал адресованное ему письмо юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне.

Сиполлоне призвал демократов прекратить расследование и не тратить время на дополнительные слушания.

"Мы дали президенту Трампу справедливую возможность опросить свидетелей и представить своих, чтобы продемонстрировать нам убедительные доказательства. Услышав его критику процесса импичмента, мы надеялись, что он примет приглашение (участвовать в слушаниях, или направить адвоката - прим. ТАСС), - отмечается в заявлении Надлера. - Отвергнув такую возможность, президент больше не может утверждать, что процесс несправедливый. Отказ президента не помешает нам выполнить наш священный конституционный долг".

Юридический комитет нижней палаты представителей проведет новые слушания в рамках процедуры импичмента 9 декабря. В четверг спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила Надлеру подготовить официальные обвинения в отношении Трампа.

Детали процедуры

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение в рамках импичмента обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После одобрения в комитете документ направляется на рассмотрение палаты полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) имеют в верхней палате Конгресса 53 места из 100.