Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в субботу сообщил телеканал "Беларусь-1".

"Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта в Сочи", - сообщили в эфире.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в ходе предстоящих контактов будут рассмотрены "вопросы двусторонних отношений: дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовые дела".

Белоруссия и Россия 8 декабря отметят 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Минск и Москва планировали к этой дате принять программу углубления интеграции.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 6 декабря провели переговоры в Сочи. Как отмечал белорусский премьер, правительства двух стран планируют вынести на рассмотрение глав государств вопросы, по которым не достигнуты договоренности. Основные противоречия сторон в переговорах по интеграции касаются вопросов цены на российский газ для Белоруссии в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ.