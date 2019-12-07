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СМИ: США возобновили переговоры с талибами в Дохе

ТАСС, 7 декабря. Американские представители возобновили в субботу в столице Катара, Дохе, переговоры с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в США.

"США возобновили сегодня (7 декабря) переговоры в Дохе, - приводит телеканал слова собеседника. - Основой дискуссии станет [поиск путей] к сокращению масштабов насилия, что приведет к началу межафганских переговоров и прекращению огня".

Госдепартамент 4 декабря информировал, что спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад отравился 3 декабря в Катар для возобновления переговоров с талибами.

28 ноября в ходе необъявленного визита в Афганистан президент США Дональд Трамп заявил, что "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Он также отметил, что США сокращают численность своего контингента на афганской территории до 8,6 тыс. военнослужащих.

Осенью 2018 года американцы фактически начали сепаратные мирные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимало, его лишь оповещали о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану в сентябре подтвердил факт достижения принципиальной договоренности с талибами о мире. Однако затем Трамп объявил об отмене готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами движения в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и прекращении переговоров с талибами.

Теги
АфганистанСША
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