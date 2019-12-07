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Кризис на Украине
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СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса на закрытом заседании

Его планируют "воплощать в жизнь" в качестве основного
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КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на закрытом заседании в субботу, посвященном предстоящим переговорам в нормандском формате, согласовал сценарий реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной на данный момент", - цитирует его украинское издание "Газета".

По словам Данилова, в ходе заседания также обсуждался вопрос относительно стратегии территориальной обороны. Она должны быть принята, уточнил секретарь СНБО, до 31 марта 2020 года.

Третьим вопросом на закрытом заседании СНБО стало обеспечение кибербезопасности в стране. "Это очень важный момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наш киберпространство", - добавил он.

По словам секретаря СНБО, решение по всем трем вопросам совет принял единогласно.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу созвал закрытое заседание СНБО для обсуждения предстоящей встречи в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина).

Саммит лидеров "нормандской четверки" запланирован на 9 декабря в Париже.

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