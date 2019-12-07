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Российско-грузинские отношения

Бурджанадзе позитивно оценила свой визит в Москву

С Россией необходимо вести диалог, отметила экс-спикер парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 7 декабря. /ТАСС/. Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе считает позитивным и плодотворным свой четырехдневный визит в Москву.

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"Я очень позитивно оцениваю свой визит в Москву. На всех встречах, которые были анонсированы и проводились мною в Москве, можно было узнать, что политики России хотят улучшения грузино-российских отношений. К примеру, на всех встречах я ставила вопрос освобождения Важи Гаприндашвили (врача, задержанного в Южной Осетии - прим. ТАСС) и встречала не только человеческое, но и политическое понимание, и все отмечали, что этот человек должен быть освобожден. Они (представители власти РФ - прим. ТАСС) также дали обещание, что посодействуют этому", - сообщила Бурджанадзе в субботу корреспонденту ТАСС об итогах своего визита.

Лидер "Единой Грузии" на встречах в Москве обсуждала и ситуацию в Грузии, где с 14 ноября ведутся перманентные митинги за проведение внеочередных парламентских выборов по пропорционально системе. "Я хочу также отметить и то, что политический кризис, который происходит в Грузии, я обсуждала на всех встречах. Я встречалась с очень влиятельными людьми. Представители власти России говорили, что это внутренние дела Грузии, они ни в коем случае не будут вмешиваться и заинтересованы, чтобы ситуация как можно скорее урегулировалась", - добавила она.

Бывший спикер парламента также отметила, что с Россией необходимо вести диалог, но не во вред национальным интересам страны. "Все в России выступают за выстраивание диалога с Грузией. Тот же самый Косачев (глава комитета Совета Федерации по международным делам - прим. ТАСС), с которым я встречалась, искреннее заявлял, что готов выстраивать нормальные отношения с Грузией. Конечно же, этот человек исходит из интересов своей страны, у меня тоже есть свои красные линии. Несмотря на это, диалог необходим. Естественно, диалог не должен вестись в ущерб интересам страны или совести, но все искусство дипломатии заключается в том, чтобы находить компромиссные решения", - заключила Бурджанадзе.

Бурджанадзе вместе со своим сыном, членом политсовета "Единой Грузии" Анзором Бицадзе отправилась в Москву во вторник. В столице России она провела ряд встреч с представителями исполнительной и законодательной власти, в том числе с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, членами Совета Федерации Григорием Карасиным, Алексеем Пушковым, Игорем Морозовым и с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичГрузияРоссияПолитическая ситуация в ГрузииЮжная ОсетияКарасин, Григорий БорисовичПушков, Алексей КонстантиновичРоссийско-грузинские отношенияМорозов, Игорь НиколаевичРуденко, Андрей Юрьевич
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