AP: убивший троих на американской базе саудовец ранее смотрел записи массовых расстрелов

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани, который в пятницу открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в штате Флорида и убил трех человек, до этого смотрел видеозаписи случаев стрельбы в общественных местах. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

По данным его источников, аш-Шамрани, который приехал в США, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов, ранее на этой неделе устроил вечеринку. На ней он и три других саудовца, проходившие подготовку на американской базе, смотрели видеозаписи, на которых были запечатлены массовые расстрелы людей в общественных местах.

По сведениям агентства, один из этих трех саудовцев вел видеосъемку того, что происходило на базе в то время, когда аш-Шамрани открыл стрельбу. Двое их соотечественников наблюдали за происходящим, находясь в автомобиле.

Агентство не уточняет, считаются ли данные лица сейчас в какой-либо степени причастными к трагедии на базе. Как говорится в материале, после стрельбы около авиабазы были задержаны 10 подданных Саудовской Аравии. Некоторых из них допросили. О предъявлении им каких-либо обвинений не сообщалось.

Как сообщила в субботу газета The New York Times, американские спецслужбы полагают, что аш-Шамрани "не имел каких-либо связей с международными террористическими группировками и, по всей видимости, действовал один". По сведениям источников издания, власти США полагают, что аш-Шамрани "проникся радикальными идеями".

Ранее шериф полиции округа Эскамбиа в штате Флорида Дэвид Морган заявил о том, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы погибли три человека, восемь ранены. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, прибывшим на место. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп следит за развитием ситуации. Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиабазы, службу на ней несут около 16 тыс. военных, еще на ее территории работают около 7,4 тыс. гражданских лиц.