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Акции протеста во Франции

В Бордо 16 человек помещены под стражу по подозрению в подготовке нападений на полицейских

Операция по задержанию подозреваемых прошла 8 декабря перед началом манифестации "желтых жилетов" в городе

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Полиция города Бордо перед манифестацией "желтых жилетов" задержала и поместила под стражу в субботу 16 человек, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Об этом сообщило агентство France Presse, ссылаясь на сведения, полученные из источников в полиции.

Данные об этих людях были получены местным управлением общественной безопасности. Операция по задержанию подозреваемых на занимаемой ими квартире близ Бордо прошла в середине дня субботы, непосредственно перед началом манифестации "желтых жилетов" в этом городе.

При обыске в квартире были обнаружены различные химические вещества, в частности кислоты. Также были найдены бутылки с пробками, в которые были воткнуты гвозди, и другие предметы, которые могли использоваться в ходе манифестации для атак на полицию. Квартира, в которой находились эти люди, была ими арендована на два дня. Все они прибыли из разных департаментов Франции.

Прокуратура Бордо инициировала расследование по подозрению в создании преступного сообщества с целью организации погромов и нападений на сотрудников полиции. В Бордо в субботу проводилась совместная манифестация "желтых жилетов" и профсоюзных активистов, направленная против планов правительства осуществить в стране пенсионную реформу.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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