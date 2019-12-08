СМИ: Ким Чен Ын открыл современный курорт горячих источников в уезде Яндок

ПХЕНЬЯН, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии открытия курорта термальных источников в уезде Яндок. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР перерезал красную ленту, что символизировало введение в эксплуатацию Яндокского бальнеологического курорта, после чего лично проинспектировал его основные объекты. По информации ЦТАК, Ким Чен Ын посмотрел, как отдыхающие купаются в бассейне с водой из термальных источников, побывал в здании проката горнолыжного инвентаря, где ознакомился с качеством спортивного снаряжения, а затем поднялся в фуникулере подвесной канатной дороги на вершину горы, откуда начинается горнолыжный спуск.

"Уважаемый высший руководитель с широкой улыбкой любовался, как молодые спортсмены промчались по крутому склону, как на крыльях", - подчеркивается в сообщении. Как отмечает ЦТАК, после посещения горнолыжного комплекса Ким Чен Ын отправился в конноспортивный парк у подножия горы, где он пообщался со школьниками и сфотографировался с ними на память.

"Завершение строительства на высоком качественном уровне Яндокской бальнеологической зоны культурного отдыха представляет собой ясное свидетельство мощи, единодушия и сплоченности чучхейской Кореи", - приводит агентство слова первого зампреда Госсовета КНДР, председателя президиума Верховного народного собрания (ВНС) Цой Рён Хэ, который сопровождал Ким Чен Ына. По словам Цой Рён Хэ, этот масштабный проект удалось реализовать "благодаря идеологии опоры на собственные силы, которая еще раз продемонстрировала всему миру, что можно достигнуть непрерывного развития и процветания, несмотря на самое тяжелое положение".

Военным строителям КНДР потребовалось меньше года, чтобы возвести в уезде Яндок несколько многоэтажных отелей и санаториев, а также десятки современных жилых домов для сотрудников комплекса. Все здания выполнены в едином архитектурном стиле и вписаны в ландшафт природного лесного массива у подножия горной вершины. Для организации работы горнолыжного курорта на одном из склонов горы построены три трассы разных категорий сложности.

Яндокский курорт горячих источников стал четвертым крупным инфраструктурным проектом, который лидер КНДР ввел в эксплуатацию в течение минувшей недели. Ранее Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства нового города в уезде Самчжиён, открыл крупнейший в республике комплекс теплиц "Джунпхён" в уезде Кёнсон на восточном побережье страны, а также объявил о начале работы Пальхянской плотины Оранчхонской ГЭС - крупнейшего гидротехнического сооружения, возведенного в республике за последнее десятилетие.