СМИ: КНДР сообщила о проведении успешных испытаний на полигоне Сохэ

ТАСС, 8 декабря. КНДР заявила, что провела вечером 7 декабря успешные испытания на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни. Об этом в воскресенье сообщило агентство ЦТАК.

"Результаты испытаний окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР", - говорится в сообщении. Агентство не уточнило, о каких именно испытаниях идет речь.

6 декабря американский телеканал CNN выступил с утверждением, что власти КНДР готовятся к возобновлению испытаний ракетных двигателей на полигоне Сохэ.

Испытательный полигон Сохэ, также называемый космодромом, находится в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбёне.

Вопрос ликвидации ядерных объектов в Йонбёне затрагивался на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое в феврале текущего года. По итогам консультаций стало известно, что Пхеньян предложил эти меры, потребовав в ответ смягчения санкционного режима. Однако американская сторона не пошла на это, заявив, что ликвидации этих объектов будет недостаточно.