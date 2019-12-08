Участники "Дартмутского диалога" призвали власти РФ и США продлить СНВ-3

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Российско-американская неправительственная группа "Дартмутский диалог" впервые за почти 60 лет своего существования обратилась с публичным призывом к правительствам России и США, заявив о необходимости продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС бывший американский посол в Москве Джеймс Коллинз, принимавший участие в новом раунде "Дартмутского диалога" ("Дартмутской конференции"), который состоялся в США.

"На прошедшей встрече мы достаточно быстро согласились друг с другом в том, что отношения [между двумя странами] находятся на неприемлемо низком, опасном уровне. И на самом деле все сообщество, я думаю, было достаточно разочаровано тем, что приходится беспокоиться из-за опасности потерять ДСНВ. Так что мы составили заявление с призывом к нашим правительствам продлить ДСНВ", - сказал отставной дипломат.

"Консенсус заключался в том, что если мы не продлим это соглашение, у нас не будет времени на то, чтобы подумать, как нам стимулировать новые усилия, направленные на поиск новых путей построения стратегической стабильности, и прийти к новым соглашениям, которые будут включать в себя новые технологии и новые опасности гонки вооружений", - добавил Коллинз.

"За всю историю "Дартмутского диалога" мы никогда не делали публичных заявлений: были доклады и так далее. Это же публичное заявление, потому что обе стороны обеспокоены возможным прекращением ДСНВ", - рассказала корреспонденту ТАСС другая участница форума - преподаватель Школы дипломатической службы имени Эдмунда Уолша при Джорджтаунском университете в Вашингтоне Джилл Доэрти.

"Это очень простое, но очень категоричное заявление о том, что если ДСНВ не будет продлен, что достаточно легко может произойти на самом-то деле, возникнет серьезная опасность для всего мира, потому что тогда не будет вообще никакого договора о контроле над вооружениями", - подчеркнула Доэрти, в прошлом возглавлявшая бюро телекомпании CNN в Москве.

Моральный долг

"Опираясь на шестидесятилетний опыт конструктивных контактов между американскими и российскими гражданами, мы, участники только что завершившейся "Дартмутской конференции", решили обратиться к правительствам наших стран с этим настоятельным призывом, предупреждая об опасности новой гонки ядерных вооружений и настоятельно призывая оба правительства немедленно продлить и при необходимости обновить новый договор СНВ после истечения его срока действия в феврале 2021 года", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Сложившаяся тревожная ситуация вынуждает нас впервые в нашей истории обратиться к правительствам наших стран с этим публичным призывом, вызванным возникшей, как нам представляется, явной угрозой неконтролируемой гонки ядерных вооружений", - отметили участники конференции, проходившей с момента ее учреждения уже 147 раз.

Они убеждены, что продление ДСНВ "обеспечит прочную основу для расширения диалога по вопросам глобальной безопасности и послужит весьма позитивным сигналом о способности России и Соединенных Штатов достичь согласия по вопросам экзистенциального глобального и национального значения, несмотря на <...> существенные расхождения в других областях". "Мы считаем это главным моральным долгом как правительств наших стран перед своими народами, так и всего мира в целом. Призываем наши правительства немедленно начать обсуждение, направленное на достижение этих целей", - подчеркивается в документе.

Кроме того, участники форума обратили внимание и на другие договоры по стратегической стабильности, которые уже не удалось сохранить: Договор по ПРО и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они выразили озабоченность по поводу прекращения их действия.

Продление ДСНВ

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, американский президент не ответил.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times, если ДСНВ прекратит существование, то в мире вообще не останется никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений.

"Дартмутский диалог"

"Дартмутский диалог" идет с участием неправительственных экспертов и общественных деятелей России и США. Он был создан для улучшения взаимопонимания между народами двух стран.

Форум впервые состоялся в октябре 1960 года в Дартмутском колледже США. Участники диалога в закрытом режиме пытаются вырабатывать общие оценки политико-экономической ситуации в мире, формулировать предложения по расширению сотрудничества России и США.

На этот раз среди участников были бывший министр топлива и энергетики России, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, президент фонда "Мировая политика и ресурсы" Юрий Шафраник, академик РАН Лео Бокерия, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.