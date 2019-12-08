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Кризис на Украине

Гончарук: Украина в Париже будет добиваться мира в Донбассе на своих условиях

Сам факт этой встречи - уже непростое достижение, отметил премьер-министр Украины

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Украина заинтересована в урегулировании конфликта в Донбассе на своих условиях - это возврат неконтролируемых Киевом территорий, контроль над границей и - после этого - проведение выборов. Такое заявление в воскресенье сделал глава украинского правительства Алексей Гончарук, комментируя ожидаемую в понедельник встречу лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина).

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"В понедельник президент Владимир Зеленский на переговорах в нормандском формате в Париже будет добиваться полного прекращения огня и достижения мира на Украине. Сам факт этой встречи - уже непростое достижение. Переговоры очень сложные. Украина хочет мира на своей земле именно на своих условиях", - написал он на своей странице в Facebook.

Гончарук пояснил, что такими условиями являются "суверенитет Украины, полный контроль над границей и выборы по украинскому законодательству только после полной деоккупации".

Премьер-министр призвал народ Украины продемонстрировать единство, поддержав позиции Зеленского.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
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