Нетаньяху заявил, что будет добиваться от США признания аннексии Иорданской долины

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен добиваться признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье на конференции газеты Makor Rishon в Иерусалиме.

"Я хочу [добиться] признания американцами нашего [израильского] суверенитета над Иорданской долиной", - сказал премьер, чьи высказывания цитирует газета The Jerusalem Post. "Я думаю, пришло время распространить суверенитет Израиля на долину реки Иордан и урегулировать статус всех еврейских поселений в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) - как расположенных внутри крупных поселенческих блоков, так и находящихся за их пределами. Они все станут частью Государства Израиль", - добавил он.

По словам Нетаньяху, в настоящий момент существует "возможность определить восточную границу Израиля и распространить израильский суверенитете на Иорданскую долину с признанием этого шага со стороны США". Премьер также заявил, что обсуждал 5 декабря аннексию поселений с госсекретарем США Майклом Помпео в Лиссабоне, опровергнув тем самым утверждения Госдепартамента. "Было заявление [Госдепартамента], что этот вопрос не поднимался [на встрече с Помпео], но он поднимался. Нет, они заявили, что не обсуждался формальный план - это так, но сама проблема обсуждалась", - сказал глава израильского кабмина.

Планы по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан в районе Иорданской долины Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом по телефону 1 декабря. 2 декабря премьер сообщил на еженедельном заседании израильского правительства, что речь шла об "исторических возможностях на ближайшие месяцы, включая Иорданскую долину в качестве признанной восточной границы Израиля".

Помпео объявил 18 ноября, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. На следующий день Нетаньяху одобрил законопроект, который после утверждения парламентом распространит израильский суверенитет на район Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. В ответ на заявление Помпео палестинская сторона заявила, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда заявил, что не будет выполнять положения этого документа.