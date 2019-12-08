Нетаньяху предложил Ганцу два варианта, как избежать повторных выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху призвал в воскресенье главу центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца согласиться на создание правительства единства, либо пойти на прямые выборы премьера с тем, чтобы избежать вторых повторных выборов. Соответствующее заявление глава кабмина сделал в воскресенье на конференции газеты Makor Rishon в Иерусалиме.

"Сегодня (8 декабря) я говорю Ганцу: давай вместе создадим правительство единства. А если нет, то пусть страна решит, кого она хочет, путем прямых выборов премьер-министра. По крайней мере, эти выборы (прямые выборы премьера - прим. ТАСС) будут быстрыми и не приведут к еще одной ничьей", - цитирует высказывания Нетаньяху газета The Jerusalem Post.

По действующему закону в Израиле в выборах участвуют политические партии, по их итогам определяется распределение 120 кресел в Кнессете (парламенте). После этого президент Реувен Ривлин поручает получившему наибольшую поддержку парламентских фракций депутату формирование правительственной коалиции. После первых в этом году выборов 9 апреля Нетаньяху не смог в отведенный ему срок сформировать правительство, после чего провел закон о самороспуске Кнессета и проведении повторных выборов 17 сентября с тем, чтобы право на попытку создать кабмин не перешло тогда к Ганцу. Но по итогам голосования 17 сентября расклад сил в парламенте практически не изменился, и Нетаньяху и Ганц по очереди не смогли создать правительственную коалицию за отведенные каждому из них 28 дней.

21 ноября президент Израиля Реувен Ривлин по закону после провала двух претендентов передал спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну как представителю всех парламентариев мандат на создание кабинета. На нынешнем этапе парламенту отведен срок до вечера 11 декабря на то, чтобы 61 из 120 депутатов в письменном виде мог попросить президента поручить формирование правительства одному из парламентариев, который получит 14 дней для последней попытки на формирование коалиции. Если депутаты не смогут выдвинуть претендента, или же он так и не сможет создать кабмин за две недели, Кнессет автоматически будет распущен, а Израиль пойдет на вторые повторные и третьи за 12 месяцев выборы, которые состоятся в начале марта.