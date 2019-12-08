Для двух экс-премьеров Алжира потребовали по 20 лет тюрьмы за коррупцию

РАБАТ, 8 декабря. /ТАСС/. Алжирская прокуратура после четырех дней судебных слушаний затребовала по 20 лет тюрьмы строгого режима для двух бывших премьер-министров, обвиняемых в коррупции и растрате государственных денежных средств - Ахмеда Уяхья и Абдельмалека Селляля. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Alg24.

По данным следствия, Уяхья и Селляль неоднократно нарушали закон, будучи причастными к операциям, связанным с бизнесом по сборке автомобилей.

Как считает алжирская прокуратура, на такой же срок - 20 лет - должен быть осужден бывший министр промышленности Абдессалям Бушареб, который в настоящее время скрывается за границей. Ранее власти выдали международный ордер на его арест.

Кроме того, прокурор республики затребовал по 15 лет тюремного заключения строгого режима для двух бывших министров промышленности - Юсефа Юсфи и Махджуба Бедды, по 10 лет тюрьмы - для экс-председателя Форума руководителей предприятий (ФРП) Алжира Али Хаддада, бывшего губернатора провинции Бумердес Ямины Зархуни и бывшего министра транспорта Абдельгани Зааляна. Все они обвиняются в коррупции и злоупотребление служебным положением.

Громкий судебный процесс над Уяхья и Селлялем, за которым следит широкая общественность, начался 4 декабря. Оба были заключены под стражу по решению следователя Верховного суда в июне 2019 года. Им был предъявлен ряд обвинений: неправомерное предоставление привилегий при распределении государственных подрядов и контрактов, растрата государственных денежных средств, злоупотребление властью и служебным положением.

Суд над Саидом Бутефликой

Одновременно с этим в Алжире проходят судебные процессы над другими бывшими официальными лицами и бизнесменами, которые обвиняются в коррупции и незаконном финансировании предвыборной кампании экс-президента (1999-2019) Абдельазиза Бутефлики, который 2 апреля 2019 года сложил полномочия.

Одним из ключевых обвиняемых по этим делам является брат и советник бывшего президента Саид Бутефлика. Как сообщает в воскресенье информационное агентство Algérie Presse Service, в субботу вечером в ходе слушаний в столичном суде Сиди Мухаммед он отказался отвечать на адресованные ему вопросы. Судья, в частности, хотел узнать, поручал ли Саид Бутефлика близкому к властям олигарху Али Хаддаду собрать деньги на избирательную кампанию Абдельазиза Бутефлики, который в начале этого года намеревался выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок подряд.

В конце сентября военный трибунал города Блида приговорил к 15 годам лишения свободы фигурантов громкого дела о "заговоре против государственной власти" и "нанесении ущерба авторитету армии". Среди осужденных оказался Саид Бутефлика, а также лидер Партии трудящихся Луиза Ханун и два бывших руководителя спецслужб - экс-координатор служб безопасности Алжира, генерал-майор Атман Тартаг и бывший руководитель Департамента разведки и безопасности, корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен.

В Алжире продолжается суд над крупным бизнесменом Хасаном Арбауи, обвиняемым в расхищении государственных средств, незаконном завышении цен во время заключения сделок и переводе денег, полученных криминальным путем. Следствие полагает, что он своими действиями нанес "значительный ущерб казне и национальной экономике".

Масштабная антикоррупционная кампания

В Алжире с весны 2019 года идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или заключены в тюрьму десятки влиятельных чиновников, в том числе бывшие главы правительства, экс-министры, бизнесмены и олигархи. За открытием громких уголовных дел, полагают аналитики, стоят влиятельные силовики - в первую очередь, начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах.

Ранее власти Алжира заявили о "решимости двигаться вперед по пути борьбы и полного искоренения коррупции, а также возвращения украденных средств и защиты национального достояния". Кроме того, решительной борьбы с коррупционерами и расхитителями государственных средств добиваются участники продолжающихся с февраля массовых народных акций протеста.