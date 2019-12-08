{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Алжире
Обновлено 

Для двух экс-премьеров Алжира потребовали по 20 лет тюрьмы за коррупцию

Оба были заключены под стражу в июне 2019 года

РАБАТ, 8 декабря. /ТАСС/. Алжирская прокуратура после четырех дней судебных слушаний затребовала по 20 лет тюрьмы строгого режима для двух бывших премьер-министров, обвиняемых в коррупции и растрате государственных денежных средств - Ахмеда Уяхья и Абдельмалека Селляля. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Alg24.

По данным следствия, Уяхья и Селляль неоднократно нарушали закон, будучи причастными к операциям, связанным с бизнесом по сборке автомобилей.

Как считает алжирская прокуратура, на такой же срок - 20 лет - должен быть осужден бывший министр промышленности Абдессалям Бушареб, который в настоящее время скрывается за границей. Ранее власти выдали международный ордер на его арест.

Кроме того, прокурор республики затребовал по 15 лет тюремного заключения строгого режима для двух бывших министров промышленности - Юсефа Юсфи и Махджуба Бедды, по 10 лет тюрьмы - для экс-председателя Форума руководителей предприятий (ФРП) Алжира Али Хаддада, бывшего губернатора провинции Бумердес Ямины Зархуни и бывшего министра транспорта Абдельгани Зааляна. Все они обвиняются в коррупции и злоупотребление служебным положением.

Громкий судебный процесс над Уяхья и Селлялем, за которым следит широкая общественность, начался 4 декабря. Оба были заключены под стражу по решению следователя Верховного суда в июне 2019 года. Им был предъявлен ряд обвинений: неправомерное предоставление привилегий при распределении государственных подрядов и контрактов, растрата государственных денежных средств, злоупотребление властью и служебным положением.

Суд над Саидом Бутефликой

Одновременно с этим в Алжире проходят судебные процессы над другими бывшими официальными лицами и бизнесменами, которые обвиняются в коррупции и незаконном финансировании предвыборной кампании экс-президента (1999-2019) Абдельазиза Бутефлики, который 2 апреля 2019 года сложил полномочия.

Одним из ключевых обвиняемых по этим делам является брат и советник бывшего президента Саид Бутефлика. Как сообщает в воскресенье информационное агентство Algérie Presse Service, в субботу вечером в ходе слушаний в столичном суде Сиди Мухаммед он отказался отвечать на адресованные ему вопросы. Судья, в частности, хотел узнать, поручал ли Саид Бутефлика близкому к властям олигарху Али Хаддаду собрать деньги на избирательную кампанию Абдельазиза Бутефлики, который в начале этого года намеревался выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок подряд.

В конце сентября военный трибунал города Блида приговорил к 15 годам лишения свободы фигурантов громкого дела о "заговоре против государственной власти" и "нанесении ущерба авторитету армии". Среди осужденных оказался Саид Бутефлика, а также лидер Партии трудящихся Луиза Ханун и два бывших руководителя спецслужб - экс-координатор служб безопасности Алжира, генерал-майор Атман Тартаг и бывший руководитель Департамента разведки и безопасности, корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен.

В Алжире продолжается суд над крупным бизнесменом Хасаном Арбауи, обвиняемым в расхищении государственных средств, незаконном завышении цен во время заключения сделок и переводе денег, полученных криминальным путем. Следствие полагает, что он своими действиями нанес "значительный ущерб казне и национальной экономике".

Масштабная антикоррупционная кампания

В Алжире с весны 2019 года идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или заключены в тюрьму десятки влиятельных чиновников, в том числе бывшие главы правительства, экс-министры, бизнесмены и олигархи. За открытием громких уголовных дел, полагают аналитики, стоят влиятельные силовики - в первую очередь, начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах.

Ранее власти Алжира заявили о "решимости двигаться вперед по пути борьбы и полного искоренения коррупции, а также возвращения украденных средств и защиты национального достояния". Кроме того, решительной борьбы с коррупционерами и расхитителями государственных средств добиваются участники продолжающихся с февраля массовых народных акций протеста.

Теги
Бутефлика, АбдельазизАлжирУяхья, АхмедАкции протеста в Алжире
Реклама на ТАСС
Глава МИД Украины: единственной целью Зеленского в Париже является достижение мира
Говоря о предстоящем саммите, Вадим Пристайко не избежал антироссийской риторики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС