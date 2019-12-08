Нетаньяху не исключил возможность масштабной операции в секторе Газа в ответ на обстрелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Израиль готов пойти на проведение масштабной военной операции в секторе Газа в случае продолжения ракетных обстрелов территории страны. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на конференции газеты Makor Rishon в Иерусалиме.

"Мы имеем дело с непосредственной угрозой со стороны сектора Газа и при необходимости готовы провести масштабную антитеррористическую операцию", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Не будет никаких договоренностей [о прекращении огня в секторе Газа], пока не прекратятся запуски ракет. Если же обстрелы продолжатся, будет проведена убедительная операция", - предупредил Нетаньяху.

В субботу палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по израильской территории. Все они были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В ответ Армия обороны Израиля нанесла ночью серию авиаударов по позициям радикального движения ХАМАС на территории палестинского приморского анклава.

В июле - августе 2014 года Израиль провел в секторе Газа длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала". Именно прекращение ракетных обстрелов с территории сектора было заявленной целью действий израильских военных в анклаве. За время операции погибли свыше 2,3 тыс. палестинцев, около 11 тыс. получили ранения. Потери Израиля составили 66 военнослужащих (самые крупные потери в военных операциях с 2006 года), погибли также шесть мирных израильтян.