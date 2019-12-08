{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура обвинила члена Русского союза Латвии в отрицании оккупации со стороны СССР

Досудебное расследование продолжается, Александр Филей своей вины не признает

РИГА, 8 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Рижского судебного округа обвинила члена правления Русского союза Латвии (РСЛ) Александра Филея в отрицании оккупации Латвии со стороны СССР. Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска агентству LETA.

По ее словам, Филей не признает своей вины. Досудебное расследование дела продолжается.

По данным портала Delfi, член правления РСЛ, организатор "Тотального диктанта" в Латвии Филей получил статус подозреваемого по делу об отрицании оккупации и восхвалении якобы имевших место военных преступлений СССР после того, как 17 июня, когда в Латвии отмечают День оккупации Латвийской Республики, поздравил читателей в Facebook с годовщиной событий 17 июня 1940 года, когда, по его словам, советская армия "освободила Латвию от диктаторского режима". Автор указал, что рабочее движение в Латвии "было мощным и развернутым", а страна "была вовсе не против стать советской".

Уголовный процесс был начат по заявлению представителя партии "Новое единство" Дмитрия Голубева, указано в сообщении.

Абсурдные основания

Литва, Латвия и Эстония несколько лет назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой советской оккупацией. Министры юстиции Эстонии и Латвии ранее выпустили совместное заявление, в котором призвали помнить период "советской оккупации" и указали на возможность потребовать с России "как с правопреемника Советского Союза возмещение ущерба".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что "Россия не приемлет ни утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом, ни связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой правовые и исторические основания, которые составляют суть претензий в адрес России, в частности, материального свойства".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не согласна с термином "оккупация" применительно к нахождению стран Прибалтики в составе СССР и не считает возможным вести речь о каких-либо компенсациях.

Теги
ЭстонияЛатвияЛитваРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Глава МИД Украины: единственной целью Зеленского в Париже является достижение мира
Говоря о предстоящем саммите, Вадим Пристайко не избежал антироссийской риторики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС