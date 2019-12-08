Прокуратура обвинила члена Русского союза Латвии в отрицании оккупации со стороны СССР

РИГА, 8 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Рижского судебного округа обвинила члена правления Русского союза Латвии (РСЛ) Александра Филея в отрицании оккупации Латвии со стороны СССР. Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска агентству LETA.

По ее словам, Филей не признает своей вины. Досудебное расследование дела продолжается.

По данным портала Delfi, член правления РСЛ, организатор "Тотального диктанта" в Латвии Филей получил статус подозреваемого по делу об отрицании оккупации и восхвалении якобы имевших место военных преступлений СССР после того, как 17 июня, когда в Латвии отмечают День оккупации Латвийской Республики, поздравил читателей в Facebook с годовщиной событий 17 июня 1940 года, когда, по его словам, советская армия "освободила Латвию от диктаторского режима". Автор указал, что рабочее движение в Латвии "было мощным и развернутым", а страна "была вовсе не против стать советской".

Уголовный процесс был начат по заявлению представителя партии "Новое единство" Дмитрия Голубева, указано в сообщении.

Абсурдные основания

Литва, Латвия и Эстония несколько лет назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой советской оккупацией. Министры юстиции Эстонии и Латвии ранее выпустили совместное заявление, в котором призвали помнить период "советской оккупации" и указали на возможность потребовать с России "как с правопреемника Советского Союза возмещение ущерба".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что "Россия не приемлет ни утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом, ни связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой правовые и исторические основания, которые составляют суть претензий в адрес России, в частности, материального свойства".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не согласна с термином "оккупация" применительно к нахождению стран Прибалтики в составе СССР и не считает возможным вести речь о каких-либо компенсациях.