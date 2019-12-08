Порошенко на "майдане" обозначил требования к Зеленскому и участникам встречи в Париже

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко со сцены на киевском "майдане", где собрались тысячи его сторонников, огласил требования к Владимиру Зеленскому, а также другим участникам "нормандского саммита" (Россия, Германия, Франция, Украина).

"Здесь собрались десятки тысяч людей, чтобы сказать: "Мы за Украину - свободную, демократическую, соборную, европейскую страну", - заявил бывший лидер, добавив, что этот "голос должен быть услышан украинским президентом". Он утверждает, что у собравшихся "есть все основания настаивать на этом".

Порошенко подчеркнул, что людей на "майдане" должны услышать и все участники саммита в Париже. "Если вы сдадите Украину, вы сдадите Европу", - обратился он к европейским лидерам.

Экс-глава государства обозначил "красные линии", которые, по его мнению, не должны перейти участники саммита в Париже. Среди них он назвал недопустимость отхода от направленности Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, невозможность проведения прямых переговоров с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, невозможность проведения выборов в Донбассе до реализации условий безопасности, освобождение пленных "на оккупированных территориях и в России". "Красными линиями" Порошенко также назвал невозможность "торговать Крымом" и недопустимость уступок со стороны Украины в ходе переговоров в обмен на снижение цены на газ.

В эти минуты на Площади независимости в Киеве собралось несколько тысяч человек на митинг, организованный тремя оппозиционными партиями "Европейской солидарностью" (лидер - Петр Порошенко), "Батькивщиной" (лидер - Юлия Тимошенко) и "Голосом" (лидер - Святослав Вакарчук). Они собрали людей, чтобы предъявить требования к лидерам "нормандской четверки" накануне их встречи в Париже. Аналогичные, но менее многочисленные "майданы" прошли и в других регионах Украины.

Позиции сторон

В то же время позицию собравшихся на "майдане" поддерживают далеко не все украинские политики. Сам Зеленский заявил в пятницу, что не понимает, зачем вообще решили провести этот митинг. "Никто не хочет капитуляции, никто не хочет отдавать наши территории. А из-за чего они собираются [на "майдане"]?", - поставил он риторический вопрос в эфире телеканала "Украина".

В поддержку Зеленского и против протестов в преддверии саммита в Париже выступил первый президент Украины Леонид Кравчук. "Если вы хотите помочь президенту, тогда против кого эти протесты на "майдане"?" - обратился он в эфире телеканала "Украина" к оппозиционным политикам.

Позитивно к самому факту встречи "четверки" в Париже относится партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Глава ее политического совета Виктор Медведчук считает, что "нужно ждать позитивных подвижек в вопросах мирного урегулирования", но возможность достижения положительных результатов на встрече будет зависеть от политической воли Зеленского. Поддержал нынешнего украинского лидера Михаил Саакашвили. Он уверен, что, "если Украина потерпит поражение на этих переговорах, каждый потерпит поражение вместе с Украиной", и добавил, что понимает позиции Зеленского, с которыми тот поедет в Париж.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.