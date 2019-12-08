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Глава МИД Украины: единственной целью Зеленского в Париже является достижение мира

Говоря о предстоящем саммите, Вадим Пристайко не избежал антироссийской риторики

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидерами "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже намерен добиваться мира и безопасности в своей стране. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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"Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - единственная цель президента и всей переговорной команды", - написал Пристайко в Twitter, говоря о предстоящем в Париже саммите.

При этом Пристайко не избежал антироссийской риторики. Он отметил, что во время переговоров украинская сторона будет "помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой".

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим ВладимировичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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