Глава МИД Украины: единственной целью Зеленского в Париже является достижение мира

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидерами "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже намерен добиваться мира и безопасности в своей стране. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

С чем Зеленский едет в Париж

Непредсказуемость "нормандского саммита". С чем Зеленский едет в Париж

"Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - единственная цель президента и всей переговорной команды", - написал Пристайко в Twitter, говоря о предстоящем в Париже саммите.

При этом Пристайко не избежал антироссийской риторики. Он отметил, что во время переговоров украинская сторона будет "помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой".