Маас в преддверии "нормандского саммита" призвал РФ показать готовность к договоренностям

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что Москва должна продемонстрировать готовность к серьезным договоренностям в том, что касается урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью изданию Bild am Sonntag в преддверии встречи "нормандской четверки" в Париже.

Министр отметил, что "после многолетнего затишья президент [Украины Владимир] Зеленский проявил мужество и сделал первые шаги при всех внутриполитических рисках и последствиях". Среди таких шагов Маас назвал освобождение пленных и начало отведения сил на линии соприкосновения.

"Сейчас и Россия должна показать, что возможны серьезные договоренности", - приводит издание слова министра. "Вместе с Францией нам нужно для этого подействовать на Россию", - заявил Маас.

"Несмотря на серьезные вопросы, которые мы должны сейчас обсудить в отношениях между Берлином и Москвой, в понедельник речь, прежде всего, пойдет о том, как, наконец, остановить почти ежедневное кровопролитие на европейской земле", - сказал глава МИД ФРГ.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.