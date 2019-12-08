В МИД Украины рассказали, какой линии будет придерживаться Зеленский на саммите в Париже

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Украина на встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже будет придерживаться главной "красной линии" - сохранения международно признанной границы Украины. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

С чем Зеленский едет в Париж

Непредсказуемость "нормандского саммита". С чем Зеленский едет в Париж

"Наша главная "красная линия", от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - написал он в Twitter, комментируя приоритеты Киева накануне "нормандского саммита".

Пристайко также повторил уже заявленную ранее позицию о том, что Зеленский едет в Париж, "в первую очередь, ради пленных украинцев в российских тюрьмах и ради украинских граждан на оккупированных территориях".

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.