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Саммит "нормандской четверки" в Париже

В МИД Украины рассказали, какой линии будет придерживаться Зеленский на саммите в Париже

Сохранение границ Украины будет главной "красной линией" Владимира Зеленского на саммите "нормандской четверки", заявил глава ведомства Вадим Пристайко

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Украина на встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже будет придерживаться главной "красной линии" - сохранения международно признанной границы Украины. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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"Наша главная "красная линия", от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - написал он в Twitter, комментируя приоритеты Киева накануне "нормандского саммита".

Пристайко также повторил уже заявленную ранее позицию о том, что Зеленский едет в Париж, "в первую очередь, ради пленных украинцев в российских тюрьмах и ради украинских граждан на оккупированных территориях".

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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