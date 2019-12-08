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Столтенберг заявил, что в НАТО не считают Россию врагом или противником

По словам генсека НАТО, альянс не делит мир на противников и друзей

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Североатлантический альянс не считает, что Москва является его врагом или противником. С таким утверждением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам телеканала CNN, которое вышло в эфир в воскресенье.

На вопрос о том, является ли РФ сейчас врагом НАТО, Столтенберг ответил: "Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом". "Мы не делим мир на противников и друзей", - также заверил он.

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения", - сказал Столтенберг. "Россия - это не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны", - констатировал он.

Вместе с тем генсек выступил со следующим утверждением: "Мы видим, что Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства - Украины".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 декабря заявил журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, что решение о рекордном наращивании военных бюджетов странами - членами НАТО говорит о том, что альянс хочет доминировать в мире, в том числе на Ближнем Востоке. Лавров также обратил внимание на расширение НАТО и перемещение военной инфраструктуры блока к российским границам, а также на постоянное нагнетание напряженности посредством выдвигаемых в адрес Москвы ложных обвинений в наличии у РФ неких агрессивных намерений.

Теги
РоссияСтолтенберг, Йенс
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