Эксперты: объем продаж вооружений 100 крупнейших компаний мира вырос на 4,6%

СТОКГОЛЬМ, 9 декабря. /ТАСС/. Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира составил в 2018 году $420 млрд, что на 4,6% больше чем в предыдущем году. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Доля компаний США в топ-100 составляет 59%, России - 8,6%, Великобритании - 8,4%, Франции - 5,5%. Российские оборонные фирмы еще в прошлом году вышли на вторую позицию, потеснив британские.

В докладе также говорится, что с 2002 года общий объем военных продаж возрос на 47% (в статистику не включены данные по Китаю из-за их отсутствия).

Крупнейшие российские компании

"SIPRI отслеживает два вида трендов: долгосрочные (5 или 10 лет) и краткосрочные (один год). Что касается долгосрочных трендов, за последнее десятилетие (2009-2018) наблюдался значительный рост объема продаж вооружений российских компаний, входящих в рейтинг SIPRI, - пояснила корреспонденту ТАСС научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Александра Куимова. - Это произошло главным образом из-за увеличения расходов России на внутренние закупки вооружений [связанные с реализацией государственной программы технического переоснащения армии и флота], и в меньшей степени - из-за увеличения экспорта оружия. Определить, насколько выросли продажи российских компаний благодаря программе модернизации и насколько благодаря экспорту, на данный момент очень сложно, так как, как правило, российские компании не раскрывают эту информацию".

"Что касается краткосрочных трендов, то в 2018 году наблюдалось незначительное снижение (0.4%) объема продаж вооружений российских компаний по сравнению с 2017 годом", - продолжила эксперт.

У 10 российских компаний из топ-100 прослеживаются разные тенденции. Пять из них продемонстрировали рост военных продаж, в то время как у другой пятерки наблюдался спад. Самый крупный производитель, "Алмаз-Антей", оказался единственным, кто вошел в топ-10, заняв там 9-ю строчку с 27% от общего объема продаж российских компаний из топ-100. В 2018 году "Алмаз-Антей" показал рост в 18%, продав продукции на $9,6 млрд.

"Продажи компании "Алмаз-Антей", являющейся самым крупным производителем в России, продолжили в 2018 году свой рост, - отмечает Куимова. - Этот рост произошел не только благодаря высокому национальному спросу, но и продолжившемуся увеличению продаж в другие страны, особенно зенитных ракетных комплексов С-400".

На фоне успехов "Алмаз-Антея" другая крупная компания, холдинг "Вертолеты России", сократил в 2018 году свои продажи на 30%, показав результат в $1,8 млрд. Если в 2017 году в топ-100 он занимал 37-ю строчку, то в прошлом году он переместился на 52-ю.

Еще четыре компании показали в 2018 отрицательный результат, сократив объемы продаж. У двух из них падение превысило 10%. У Объединенной авиастроительной корпорации оно равнялось 12%, и компания заняла 15-е место в топ-100. Объемы концерна "Радиоэлектронные технологии" уменьшились на 16%, и в рейтинге он находится на 53-й строчке.

Диверсификация российского ОПК

В докладе также отмечается, что все российские компании из топ-100 являются государственными и в высокой степени зависят от внутреннего спроса. Чтобы как-то сократить эту зависимость, в 2016 году было принято решение диверсифицировать производство оборонных предприятий за счет продукции гражданского назначения. Правительство поставило перед собой цель довести долю этой продукции до 17% к 2020 году и до 30% - к 2025 году. Авторы доклада считают, что делать какие-либо оценки этой инициативы и ее влияния на оборонную промышленность пока слишком рано.

"Так как возможности по выходу на гражданский рынок у российских оборонных компаний разные, первичные целевые показатели диверсификации тоже существенно варьируются, - прокомментировала Куимова. - Чтобы оценить полноценные результаты инициативы 2016 года, необходимо сначала проследить динамику процесса диверсификации, а на это потребуется еще несколько лет".

США снова в лидерах

В первой сотне крупнейших военно-промышленных компаний доминируют компании США, уходящие в отрыв от конкурентов, что являет собой наметившуюся тенденцию. Впервые с 2002 года все первые пять строчек рейтинга занимают компании, находящиеся в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. В 2018 году на них пришлось 35% всего объема продаж или $148 млрд.

Ключевым моментом в развитии военной промышленности США в 2018 году стала растущая тенденция к консолидации производителей вооружений. "Американские компании готовятся к новой программе военной модернизации, объявленной президентом [США Дональдом] Трампом в 2017 году, - отмечает директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран. - Крупные американские компании сливаются, чтобы иметь возможность производить новое поколение систем вооружений и таким образом занять более выигрышную позицию для получения контрактов от правительства США".

Европа

Общий объем продаж 27 европейских компаний из топ-100 в 2018 году продемонстрировал слабый рост, достигнув $102 млрд. Однако у британских производителей этот показатель снизился на 4,8%, до $35,1 млрд, оставаясь при этом самым высоким в Европе. Так, продажи BAE Systems, находящегося на шестой строчке рейтинга самого крупного неамериканского производителя вооружений, упали на 5,2%, до уровня в $21,2 млрд.

"Шесть из восьми британских компаний, входящих в топ-100, показали сокращение объемов продаж в 2018 году, - сообщает научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Нан Тянь. - Частично это связано с задержкой в реализации программы модернизации".

Французские производители вооружений из топ-100 заняли в прошлом году второе место в Европе по объему продаж, составившему $23,2 млрд. "Общий рост объема продаж шести французских компаний из топ-100 является, в основном, результатом 30-процентного увеличения продаж производителя военных самолетов Dassault Aviation", - отмечает в докладе научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Диего Лопес да Силва.

Продажи других производителей

В 2018 году 80 из топ-100 производителей вооружений являлись американскими, европейскими или российскими, шесть принадлежали Японии, по три - Израилю, Саудовской Аравии и Южной Корее, две - Турции и по одной - Австралии, Канаде и Сингапуру.

Продажи турецких компаний из топ-100 увеличились на 22% и достигли $2,8 млрд. Турция поставила перед собой задачу модернизировать военную промышленность, и в этих условиях работающие в ней компании могли успешно развиваться.