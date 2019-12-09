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В Госдепе сообщили, что Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря

После переговоров и общения в формате рабочего обеда министры проведут совместную пресс-конференцию

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном в воскресенье графике Госдепартамента.

После переговоров, которые начнутся в 10:30 по местному времени (18:30 мск), и общения в формате рабочего обеда министры проведут также совместную пресс-конференцию, которая намечена на 13:15 по местному времени (21:15 мск).

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил телеканалу CBS, что не исключает также возможности встречи Лаврова с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, это отвечало бы принципам взаимности, поскольку с Помпео во время его визита в Россию встречался президент РФ Владимир Путин. О'Брайен отметил также, что в случае встречи Трамп и Лавров "обсудят в целом тему контроля над вооружениями".

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщила о том, что Помпео намерен обсудить с Лавровым 10 декабря в Вашингтоне двусторонние отношения, контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии и на Украине. О возможности встречи Лаврова с Трампом изданию известно не было.

Последний раз глава МИД РФ посещал Вашингтон в 2017 году и был принят тогда президентом США Дональдом Трампом. 5 декабря в МИД РФ подтвердили ТАСС, что возможность визита Лаврова в Вашингтон 10 декабря прорабатывается.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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