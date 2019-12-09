Глава Синьцзяна опроверг данные о 2 млн уйгуров в трудовых лагерях

ПЕКИН, 9 декабря. /ТАСС/. Губернатор Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР и заместитель секретаря парткома этого региона Шохрат Закир назвал ложными сообщения о содержании в местных исправительных учреждениях от одного до двух миллионов человек, однако не смог назвать актуальные данные. Как заявил он в понедельник на пресс-конференции в Пекине, эта цифра "динамична".

"Из-за тяжелой ситуации с частыми случаями терроризма в Синьцзяне мы, согласно законодательству, создали центры образования и профессиональной подготовки и начали образовательную работу. Число принимающих участие в учебных программах людей является динамичным, кто-то приступает, а кто-то выбывает из них", - сказал он.

"Сообщения некоторых иностранных СМИ о том, что в центрах образования и профессиональной подготовки Синьцзяна содержатся от 1 до 2 млн человек являются абсолютно сфабрикованными и голословными", - добавил Закир.

Успешная практика

По его словам, практика создания образовательных "центров" для борьбы с терроризмом и экстремизмом признана успешной. "На следующем этапе для удовлетворения ожиданий низовых кадров и масс о повышении качества подготовки мы будем работать на основании принципов учета воли, самостоятельного выбора и систематизации образования", - сказал губернатор.

"Ключевыми аспектами подготовки является обучение общеупотребительному государственному языку, устной и письменной речи, законодательству, профессиональной специальности и другим. В зависимости от содержания программы время подготовки может быть длиннее или короче", - резюмировал он.

Ситуация в автономном районе

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне, однако в конце 2018 года впервые подтвердили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР.

При этом точное число содержащихся в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.