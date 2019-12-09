Глава дипломатии ЕС Боррель надеется на прогресс на нормандском саммите в Париже

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель надеется, что на предстоящей в понедельник в Париже встрече в нормандском формате будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в понедельник по прибытии на первое под его председательством заседание Совета ЕС в Брюсселе.

"Надеемся, что на этой встрече будет возможным продолжение работы и продвижение вперед для мирного и устойчивого решения украинского конфликта. Это один из самых главных приоритетов, которые мы должны решить в ЕС", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что предстоящий саммит в Париже является серьезным шагом к разрешению конфликта на Украине. По его словам, уже в преддверии этой встречи был виден заметный прогресс.

"Происходит разведение сил, прекращение боевых действий. Эта встреча позволит нам сделать серьезный шаг для разрешения украинского конфликта, что является одним из наиболее важных приоритетов Евросоюза", - заявил он.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование внутриукраинского конфликта в Донбассе. Последняя встреча "четверки" состоялась в октябре 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров. 9 декабря в Париже пройдет очередной саммит "нормандской четверки".