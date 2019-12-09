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Новый премьер Молдавии назвал чрезмерными ограничения в отношении телеканалов России

Ион Кику считает, что пресса должна быть свободной, а люди должны иметь доступ к любой информации

КИШИНЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Новый руководитель правительства Молдавии Ион Кику считает чрезмерными ограничения в отношении российских телеканалов, которые были введены в премьерство Павла Филипа. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после брифинга в понедельник.

"Я считаю, что пресса должна быть свободной, а люди должны иметь доступ к любой информации, за исключением контента, который искажает правду, продвигает экстремизм или насилие. Вся пресса, которая при передаче информации соблюдает этический кодекс журналиста и так далее, должна иметь доступ на рынок Молдавии. Я за открытость", - сказал премьер.

В 2017 году по инициативе Демократической партии Молдовы (ДПМ) был утвержден закон о борьбе с иностранной пропагандой и принят новый Кодекс о телевидении и радио. Он запрещает трансляцию новостных и аналитических программ с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в их число входит и Россия. Инициативу контролировавших парламент демократов подверг критике не только президент Молдавии Игорь Додон и поддерживающая восстановление отношений с РФ Партия социалистов республики Молдова (ПСРМ), но и представители ЕС и США, которые назвали документ чрезмерно жестким.

Сейчас ДПМ находится в оппозиции, однако у ПСРМ нет большинства для отмены этих ограничений.

Теги
РоссияМолдавия
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