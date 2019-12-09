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Правительство Ирана опровергло данные США о 1 тыс. погибших во время протестов

У Вашингтона нет доказательств, заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии

ТЕГЕРАН, 9 декабря. /ТАСС/. Информация властей США о том, что в ходе недавних протестов в Иране погибли более 1 тыс. человек, не соответствует действительности. Об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

"Эти данные не соответствуют действительности", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. Рабии добавил, что "нет доказательств, подтверждающих информацию США".

5 декабря спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Тегеран несет ответственность за убийство приблизительно 1 тыс. участников акций протеста, проходящих в этой исламской республике.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. После этого решения в ряде городов Ирана прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов.

Официальные сведения о числе погибших пока не представлены. Данные иностранных СМИ разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

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