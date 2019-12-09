Полиция Гонконга задержала более 40 участников массовых беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга в минувшие выходные задержали свыше 40 участников уличных беспорядков в разных районах города. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции старший суперинтендант полиции Квок Ка-чуен.

"Полиция задержала в выходные в общей сложности 42 человека - 37 мужчин и пятерых женщин - в возрасте от 14 до 63 лет", - сказал он. Задержанные, по словам представителя полиции, обвиняются в хранении оружия, сговоре с целью совершения насильственных действий, незаконных собраниях.

Суперинтендант отметил, что состоявшийся в воскресенье масштабный митинг оппозиции "в целом прошел мирно". Однако отдельные радикально настроенные протестующие попытались использовать это мероприятие для того, чтобы учинить акты вандализма в ряде магазинов и у зданий судебных инстанций.

Крупнейший за последние недели митинг был приурочен к отмечаемому 10 декабря Дню прав человека. Мероприятие прошло в спокойной атмосфере, обошлось без серьезных столкновений и происшествий. Организаторы шествия из "Гражданского фронта за права человека" утверждают, что оно собрало до 800 тыс. участников, однако полиция приводит цифру 183 тысячи.

Полгода назад в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако в последние три недели ситуация в городе в целом остается спокойной.