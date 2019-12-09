В правительстве Зеленского впервые выдвинули финансовые претензии к России

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов за несколько часов до встречи "нормандской четверки" в Париже заявил, что из-за действий России украинская экономика с 2014 года потеряла от $50 до $150 млрд.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% от ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд", - написал он в понедельник на странице в Facebook . При этом Милованов не пояснил, каким образом производился подсчет, лишь сославшись в качестве примера на данные шведского экономиста Андерса Ослунда, который, по его словам, называл цифру в $100 млрд.

Министр также назвал примерную стоимость "недвижимого государственного имущества", оставшегося в Крыму и в Донбассе - 85 млрд гривен ($3,6 млрд).

Милованов стал первым представителем новой украинкой администрации, кто выдвинул некие финансовые претензии к России. При президенте Петре Порошенко Киев неоднократно заявлял, что ведет оценку своих экономических "потерь" и обязательно попытается их возместить через суд.