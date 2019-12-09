Зампред ЦК Трудовой партии Кореи назвал слова Трампа о Ким Чен Ыне признаком страха

ПХЕНЬЯН, 9 декабря. /ТАСС/. Недавние высказывания президента США Дональда Трампа в адрес председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына являются признаком его страха. Об этом говорится в заявлении заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Су Ёна, которое опубликовало в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Недавние высказывания Трампа на первый взгляд звучат как угроза, но с точки зрения психологии они являются признаком того, что он был напуган", - подчеркивается в тексте.

При этом зампредседателя ЦК ТПК призвал Трампа прекратить провокационные высказывания в адрес Ким Чен Ына и посоветовал главе Белого дома "принять реальность того, что КНДР является самодостаточной".

7 декабря Трамп на встрече с журналистами выразил надежду на то, что КНДР не будет вмешиваться в предстоящую президентскую гонку в США. Однако на следующий день он написал на своей странице в Twitter, что "Ким Чен Ын может потерять все, если предпримет враждебные действия".