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Ситуация на Корейском полуострове

Зампред ЦК Трудовой партии Кореи назвал слова Трампа о Ким Чен Ыне признаком страха

Зампредседателя ЦК ТПК посоветовал главе Белого дома "принять реальность того, что КНДР является самодостаточной"

ПХЕНЬЯН, 9 декабря. /ТАСС/. Недавние высказывания президента США Дональда Трампа в адрес председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына являются признаком его страха. Об этом говорится в заявлении заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Су Ёна, которое опубликовало в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Недавние высказывания Трампа на первый взгляд звучат как угроза, но с точки зрения психологии они являются признаком того, что он был напуган", - подчеркивается в тексте.

При этом зампредседателя ЦК ТПК призвал Трампа прекратить провокационные высказывания в адрес Ким Чен Ына и посоветовал главе Белого дома "принять реальность того, что КНДР является самодостаточной".

7 декабря Трамп на встрече с журналистами выразил надежду на то, что КНДР не будет вмешиваться в предстоящую президентскую гонку в США. Однако на следующий день он написал на своей странице в Twitter, что "Ким Чен Ын может потерять все, если предпримет враждебные действия".

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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