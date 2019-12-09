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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Более 100 журналистов ожидают прибытия участников саммита "нормандской четверки" в Париже

Служба безопасности Елисейского дворца задержала двух активисток движения Femen, которые скандировали антироссийские лозунги

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 работников СМИ собрались перед Елисейским дворцом в ожидании прибытия лидеров России, ФРГ и Украины на саммит "нормандской четверки". Обстановка на оцепленной полицией территории вокруг дворца спокойная, нарушалась лишь несколькими короткими антироссийскими акциями, передает корреспондент ТАСС.

В частности, служба безопасности дворца вместе с полицией оперативно задержала двух активисток движения Femen, которые выбежали на проезжую часть, скандируя антироссийские лозунги. Параллельно неизвестные в толпе журналистов, собравшихся перед воротами, раздавали листовки аналогичного содержания. Также стражи порядка задержали группу предположительно проукраинских активистов на подходе к зоне безопасности перед резиденцией французского президента.

За исключением этих эпизодов журналисты отмечают лишь длительное ожидание на пункте пропуска к месту проведения саммита, где до сих пор стоят в очереди еще около 50 человек. При этом прибытие лидеров ожидалось в 14:55 по местному времени (16:55 мск).

Теги
РоссияСаммит "нормандской четверки" в Париже
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