Экс-глава МИД Австрии рассказала о любви к Москве и желании выучить русский язык

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала о своих положительных впечатлениях от Москвы и планах изучать русский язык.

"Меня всегда впечатляет элегантность Москвы. И зимой, и летом чувствуешь какую-то изюминку этого города, особенную атмосферу. В этом Москва похожа на европейский город. Я прихожу в восторг, когда здесь в музеях вижу семьи с детьми. На мой взгляд, одной из деталей европейского культурного наследия является передача следующему поколению увлечения искусством, музыкой", - отметила она.

"Анализируя различные потрясения как в истории европейских стран, так и России, жесточайший XX век, я восхищаюсь тем, как народы поднимались заново и продолжали жить. Меня это поражает до глубины души", - сказала Кнайсль. Она добавила, что "сильно мотивирована" начать изучение русского языка, взяв "первые десять уроков".

Бывший глава австрийского МИД выразила надежду, что действующее правительство ее страны "сумеет проявить креативность" при развитии российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", который был учрежден по инициативе президентов двух стран Владимира Путина и Александера Ван дер Беллена. 12 марта этого года Кнайсль и глава МИД РФ Сергей Лавров подписали в Москве заявление о создании этого форума.