Все партии ушедшего в отставку финского кабмина заявили о желании войти в его новый состав

ХЕЛЬСИНКИ, 9 декабря. /ТАСС/. Все пять партий, входивших в состав ушедшего в отставку правительства Финляндии, официально заявили о желании войти в новый кабмин. Об этом партии заявили по итогам заседаний партийных советов, состоявшихся в течение понедельника.

В состав коалиционного кабмина, помимо членов правящей Социал-демократической партии (СДП), входили представители "Финляндского центра", "Союза "зеленых", "Левого союза" и Шведской народной партии. За пределами кабинета остаются две самые популярные в настоящее время в стране партии, обе представляющие оппозицию, - "Истинные финны" и Национальная коалиционная партия.

В новом составе правительства произойдут небольшие перестановки. Лидер центристов Катри Кулмуни займет пост министра финансов, поменявшись местами с Микой Линтиля, который вместо нее станет министром экономического развития. Тимо Харакка от социал-демократов вместо выдвинутой на должность премьер-министра Санны Марин займет пост министра транспорта и коммуникаций. Кроме того, Туула Хаатайнен станет министром труда, ранее она занимала должность вице-спикера парламента, которая теперь должна перейти экс-премьеру Антти Ринне.

Помимо этого, министерскую должность в правительстве сохранит Сирпа Паатеро, которая будет министром по делам местного самоуправления. Ранее она заявила об уходе с этой должности на фоне скандала из-за забастовки сотрудников финской почты, однако, по информации газеты Ilta-Sanomat, формально ее отставка не состоялась, поскольку из-за правительственного кризиса и ухода кабмина в отставку уход Паатеро не успел утвердить президент. Правда, функции министра по управлению государственной собственностью перейдут от Паатеро в новом правительстве к министру по делам Европы Тютти Туппурайнен.

В воскресенье совет СДП выдвинул министра транспорта и коммуникаций Санну Марин на пост нового премьер-министра Финляндии. За кандидатуру Марин на пост главы правительства во вторник должен будет проголосовать парламент, после чего ее назначит на должность президент. Тогда же будет назначено и новое правительство.

3 декабря лидер СДП, экс-премьер Антти Ринне на фоне скандала из-за двухнедельной забастовки сотрудников финской почты подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке правительства, которое было принято.