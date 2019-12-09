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Саммит "нормандской четверки" в Париже

СМИ: на встрече в "нормандском формате" Путин будет сидеть напротив Зеленского

Слева от российского лидера будет сидеть Меркель, справа - Макрон

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится за круглым столом в одном из залов Елисейского дворца, в ходе нее президент РФ Владимир Путин будет сидеть напротив президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские СМИ продемонстрировали комнату, где президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель будут разговаривать за круглым столом. В комнате установлены флаги каждой из стран - участниц формата. По расставленным флажкам видно, что место Путина - напротив Зеленского, слева от него будет сидеть Меркель, справа - Макрон.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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