СМИ: на встрече в "нормандском формате" Путин будет сидеть напротив Зеленского

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится за круглым столом в одном из залов Елисейского дворца, в ходе нее президент РФ Владимир Путин будет сидеть напротив президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские СМИ продемонстрировали комнату, где президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель будут разговаривать за круглым столом. В комнате установлены флаги каждой из стран - участниц формата. По расставленным флажкам видно, что место Путина - напротив Зеленского, слева от него будет сидеть Меркель, справа - Макрон.