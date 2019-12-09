Глава Минюста США: слежка ФБР за избирательным штабом Трампа была неоправданной

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Итоги разбирательства генерального инспектора Министерства юстиции США Майкла Хоровитца показывают, что слежка Федерального бюро расследований (ФБР) за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году была неоправданной. Это подчеркивается в письменном заявлении министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра, которое было обнародовано в понедельник в связи с публикацией доклада Хоровитца об обстоятельствах начала американскими спецслужбами слежки за избирательной кампанией Трампа.

"Доклад генерального инспектора теперь ясно демонстрирует, что ФБР начало глубокое расследование американской президентской избирательной кампании, исходя из практически ни на чем не базирующихся подозрений, которые, на мой взгляд, являлись недостаточными для того, чтобы оправдать сделанные шаги. Кроме того, ясно, что информация, которую [сотрудники ФБР] получали с самого начала расследования, была последовательно оправдывающей [тех лиц, на которых падали подозрения]. Тем не менее расследование и слежку проталкивали и дальше на протяжении всей [избирательной] кампании и на протяжении значительного времени уже после [победы республиканца на выборах в ноябре 2016 года] и формирования администрации президента Трампа", - говорится в заявлении Барра.

По словам Барра, сотрудники ФБР "вводили в заблуждение" специальный американский суд, рассматривающий в закрытом режиме запросы на выдачу ордеров на электронную слежку за предполагаемыми представителями иностранных спецслужб. При этом ФБР не передавало данной судебной инстанции сведения, указывавшие на невиновность тех, за кем велась слежка, и "подавляло или игнорировало информацию, сводившую на нет надежность" своего "главного источника", отмечает министр. Как он в связи с этим указывает, Хоровитц пришел к выводу о том, что "объяснения этих действий были неудовлетворительными".

"Большинство эпизодов ненадлежащего исполнения должностных полномочий, обнаруженных генеральным инспектором, было совершено в 2016-2017 годах небольшой группой сотрудников ФБР, которые больше не работают в этом ведомстве. Однако... неправильные исполнения служебных полномочий, о которых детально рассказывается в отчете генерального инспектора, отражают явное злоупотребление процессом применения [американского] Закона о наблюдении за иностранной разведкой", - отметил Барр. На основании этого закона упомянутый суд выдает американским спецслужбам ордера на слежку за теми, кого Вашингтон подозревает в работе на иностранные спецслужбы.