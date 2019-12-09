Reuters: США попросят СБ ООН обсудить недавние ракетные запуски КНДР

ТАСС, 9 декабря. Соединенные Штаты попросят Совет Безопасности (СБ) ООН на этой неделе обсудить недавние ракетные запуски КНДР. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента.

По данным агентства, Вашингтон обратится в СБ ООН с просьбой поднять вопрос о "возможности растущей провокации" со стороны Пхеньяна. Другие подробности не приводятся.

8 декабря КНДР заявила, что накануне вечером провела успешные испытания на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни. Агентство ЦТАК отметило, что результаты испытаний "окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР". При этом агентство не уточнило, о каких именно испытаниях идет речь.

6 декабря американский телеканал CNN выступил с утверждением, что власти КНДР готовятся к возобновлению испытаний ракетных двигателей на полигоне Сохэ.

Испытательный полигон Сохэ, также называемый космодромом, находится в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбёне.