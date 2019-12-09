Помпео: доклад ОАГ о выборах в Боливии выявил подтасовку в пользу Моралеса

ТАСС, 9 декабря. Соединенные Штаты положительно оценивают доклад Организации американских государств (ОАГ) о выборах в Боливии, в котором приводятся выводы о том, что в ходе избирательного процесса наблюдались подтасовки в пользу бывшего президента страны Эво Моралеса. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео.

"Соединенные Штаты высоко оценивают профессиональную работу миссии Организации американских государств по проверке хода выборов в Боливии. Тщательное расследование, осуществленное 36 экспертами из 18 стран, подчеркивает, что "намеренные" и "вредоносные" шаги были сделаны, чтобы подтасовать выборы в Боливии в пользу бывшего президента Эво Моралеса", - указано в заявлении Помпео, размещенном в Twitter главы пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.