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Политический кризис в Боливии

Помпео: доклад ОАГ о выборах в Боливии выявил подтасовку в пользу Моралеса

Как сообщил госсекретарь США, расследование провели 36 экспертов из 18 стран

ТАСС, 9 декабря. Соединенные Штаты положительно оценивают доклад Организации американских государств (ОАГ) о выборах в Боливии, в котором приводятся выводы о том, что в ходе избирательного процесса наблюдались подтасовки в пользу бывшего президента страны Эво Моралеса. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео.

"Соединенные Штаты высоко оценивают профессиональную работу миссии Организации американских государств по проверке хода выборов в Боливии. Тщательное расследование, осуществленное 36 экспертами из 18 стран, подчеркивает, что "намеренные" и "вредоносные" шаги были сделаны, чтобы подтасовать выборы в Боливии в пользу бывшего президента Эво Моралеса", - указано в заявлении Помпео, размещенном в Twitter главы пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияСШАПомпео, Майкл (Майк)Политический кризис в Боливии
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