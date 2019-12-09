Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400

АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не намерена отказываться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Я сказал президенту США Дональду Трампу, что мы не откажемся от С-400, но мы в то же время можем купить зенитно-ракетные комплексы [ЗРК] Patriot, если нам будут предоставлены выгодные условия. Мы бы хотели разнообразить свою систему ПВО", - сказал он в понедельник в эфире телеканала TRT.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.