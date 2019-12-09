{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400

Президент Турции отметил, что Анкара может купить и зенитно-ракетные комплексы Patriot

АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не намерена отказываться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Я сказал президенту США Дональду Трампу, что мы не откажемся от С-400, но мы в то же время можем купить зенитно-ракетные комплексы [ЗРК] Patriot, если нам будут предоставлены выгодные условия. Мы бы хотели разнообразить свою систему ПВО", - сказал он в понедельник в эфире телеканала TRT.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Военная операция США в Сирии
Главы Минобороны Турции и России обсудили обстановку на севере Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС