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Венецианская комиссия СЕ рекомендовала Зеленскому отменить реформу Верховного суда

По оценке комиссии, в последние годы на Украине были приняты меры по реформированию судебной системы, которые пока не были доведены до конца

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть осуществленную им реформу Верховного суда и отменить решение о сокращении численности этого органа почти в два раза. Об этом говорится в решении, размещенном в понедельник на сайте этого консультативного органа СЕ по конституционному праву.

"Решение о сокращении числа судей Верховного суда до 100 человек равноценно повторному отбору и должно быть отменено", - говорится в рекомендации Венецианской комиссии.

По ее оценке, в последние годы на Украине были приняты меры по реформированию судебной системы, которые пока не были доведены до конца. В результате этих мер процесс отбора судей и новый состав Верховного суда, "заметно улучшились по сравнению с системой, существовавшей ранее", полагает комиссия.

При этом она отметила, что не считает убедительными обоснования для новой реформы Верховного суда, представленные администрацией Зеленского. Комиссия подвергла критике решение о сокращении вдовое состава этого органа. "Сокращение числа судей приведет к еще большей задержке рассмотрения дел и поставит под угрозу функционирование Верховного суда, - считает Венецианская комиссия. - В связи с большой нагрузкой (около 70 тыс. дел) Верховный суд не сможет принимать должным образом обоснованные судебные решения в течение разумного срока, что противоречит статье 6-й Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод".

Зеленский в начале ноября подписал закон, который предусматривает сокращение количества судей Верховного суда почти в два раза - до 100 человек. Глава ВС Валентина Данишевская резко раскритиковала этот закон. По ее словам, сокращение количества судей разрушает саму инстанцию и вовсе не является судебной реформой.

6 декабря стало известно, что Венецианская комиссия Совета Европы также рекомендовала Украине отложить вступление в силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" до подготовки закона о нацменьшинствах.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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